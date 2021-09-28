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Video: Масштабна смертельна ДТП на Миколаївщині – бус зіткнувся з фурами

Аж четверо загиблих і ще шестеро - поранених! Страшна аварія - на Миколаївщині! Пізно ввечері маршрутний мікроавтобус Мерседес зіткнувся - уявіть собі!! - одразу з двома вантажівками![read_more_news] Водій буса і троє пасажирів загинули на місці, решту людей забрали машини швидкої допомоги. Як серед дорослих сільгоспробітників у смертельній м'ясорубці опинилась і загинула 15-річна дитина? Як сталося, що на рівній і майже порожній дорозі маршрутка не розминулася з фурами?! Подивіться, кого звинувачують у всьому пасажири, яким пощастило врятуватися!

Масштабна смертельна ДТП на Миколаївщині – бус зіткнувся з фурами
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Аж четверо загиблих і ще шестеро – поранених!

Страшна аварія – на Миколаївщині!

Пізно ввечері маршрутний мікроавтобус Мерседес зіткнувся – уявіть собі!! – одразу з двома вантажівками! Також по темі: Весільна ДТП у Мелітополі - гості влаштували самосуд

Водій буса і троє пасажирів загинули на місці, решту людей забрали машини швидкої допомоги.

Як серед дорослих сільгоспробітників у смертельній м’ясорубці опинилась і загинула 15-річна дитина?

Як сталося, що на рівній і майже порожній дорозі маршрутка не розминулася з фурами?!

Подивіться, кого звинувачують у всьому пасажири, яким пощастило врятуватися!

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ICTV / Надзвичайні новини / Масштабна смертельна ДТП на Миколаївщині – бус зіткнувся з фурами / 28.09.2021 19:39
28.09.2021 19:39

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