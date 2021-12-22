Масштабна пожежа в готелі під Вінницею – всі подробиці пекельної ночі

У Вінниці судять водійку, яка п‘яною на позашляховику вилетіла на тротуар і збила 13-річного школяра
Загадкове вбивство 20-річної студентки у Вінниці
Зігрівав холодне тіло коханої власним тілом на сімейному ложі – вбивство у Вінниці
Злетів з котушок від кохання – пекельна драма між подружжям у Вінниці
Росіяни дурили довірливих українських пенсіонерів? Нова схема
Найгірший ліфт у Вінниці вбив людину
Містичний вінницький залізничний вокзал забирає душі невинних
Отруйний випускний – у Вінниці гості гуляння загриміли у лікарню