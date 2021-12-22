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Video: Масштабна пожежа в готелі під Вінницею – всі подробиці пекельної ночі

Пекельна ніч під Вінницею. Там спалахнула масштабна пожежа - зайнялося в одному з житлових корпусів престижного готельно-розважального комплексу. Рятуючись від диму та полум‘я, працівники вистрибували з вікон шостого поверху. На жаль, вижити вдалося не усім. На момент займання у кімнатах саме відпочивали понад півсотні юних спортсменів. [read_more_news] Наймолодшим лише по шість років. Що з дітьми? Чи постраждали вони? І що спровокувало таку страшну та вбивчу пожежу? Наша Тетяна Островщук побувала на місці справжнього нічного жахіття.

Масштабна пожежа в готелі під Вінницею – всі подробиці пекельної ночі
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Пекельна ніч під Вінницею.

Там спалахнула масштабна пожежа – зайнялося в одному з житлових корпусів престижного готельно-розважального комплексу.

Рятуючись від диму та полум‘я, працівники вистрибували з вікон шостого поверху.

На жаль, вижити вдалося не усім.

На момент займання у кімнатах саме відпочивали понад півсотні юних спортсменів. Також по темі: Планували весілля - натомість померли разом! Молода пара загинула на пожежі у Львові

Наймолодшим лише по шість років.

Що з дітьми?

Чи постраждали вони?

І що спровокувало таку страшну та вбивчу пожежу?

Наша Тетяна Островщук побувала на місці справжнього нічного жахіття.

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ICTV / Надзвичайні новини / Масштабна пожежа в готелі під Вінницею – всі подробиці пекельної ночі / 22.12.2021 19:18
22.12.2021 19:18

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