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Video: Масштабна пожежа у Дніпрі – вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Масштабна пожежа в дев'ятиповерхівці в Дніпрі. Величезний стовп чорного диму, який видно з усіх районів міста, тривожні сирени пожежних машин наростають з різних боків. Уявіть, рятувальникам довелось вибивати броньовані двері в тих квартирах, де ніхто не відповідав. І це рішення виявилося єдиним правильним. [read_more_news] Таким чином вдалося спасти життя не одній людині та навіть тварині, які безпорадно застрягли в пекельній пастці. Що ж стало причиною такого масштабного займання? Подейкують, виною всьому роботи з утеплення будинку, які тривали саме в ту мить. Чи готові будівельники брати на себе відповідальність? Вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку.

Масштабна пожежа у Дніпрі – вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку
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Масштабна пожежа в дев’ятиповерхівці в Дніпрі.

Величезний стовп чорного диму, який видно з усіх районів міста, тривожні сирени пожежних машин наростають з різних боків.

Уявіть, рятувальникам довелось вибивати броньовані двері в тих квартирах, де ніхто не відповідав.

І це рішення виявилося єдиним правильним.  Також по темі: Дружина пантрувала коханого краще за власних дітей? Батьки втратили нащадків у страшній пожежі

Таким чином вдалося спасти життя не одній людині та навіть тварині, які безпорадно застрягли в пекельній пастці.

Що ж стало причиною такого масштабного займання?

Подейкують, виною всьому роботи з утеплення будинку, які тривали саме в ту мить.

Чи готові будівельники брати на себе відповідальність?

Вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку.

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ICTV / Надзвичайні новини / Масштабна пожежа у Дніпрі – вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку / 26.11.2021 19:19
26.11.2021 19:19

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