Масштабна пожежа у Дніпрі – вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку

Масштабна пожежа в дев’ятиповерхівці в Дніпрі.

Величезний стовп чорного диму, який видно з усіх районів міста, тривожні сирени пожежних машин наростають з різних боків.

Уявіть, рятувальникам довелось вибивати броньовані двері в тих квартирах, де ніхто не відповідав.

І це рішення виявилося єдиним правильним. Також по темі: Дружина пантрувала коханого краще за власних дітей? Батьки втратили нащадків у страшній пожежі

Таким чином вдалося спасти життя не одній людині та навіть тварині, які безпорадно застрягли в пекельній пастці.

Що ж стало причиною такого масштабного займання?

Подейкують, виною всьому роботи з утеплення будинку, які тривали саме в ту мить.

Чи готові будівельники брати на себе відповідальність?

Вражаючі зізнання і приголомшуючі кадри порятунку.