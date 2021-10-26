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Video: Масштабна пожежа на ринку у Запоріжжі – підозрюють злісний підпал

У Запоріжжі масштабна пожежа на ринку. Вщент вигоріло дванадцять кіосків. Постраждалі розгрібають завали та підраховують збитки. Поки копи шукають, чому спалахнуло, постраждалі невблаганні! Всі як один наполягають – це був підпал!

Масштабна пожежа на ринку у Запоріжжі – підозрюють злісний підпал
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У Запоріжжі масштабна пожежа на ринку.

Вщент вигоріло дванадцять кіосків.

Постраждалі розгрібають завали та підраховують збитки.

Поки копи шукають, чому спалахнуло, постраждалі невблаганні!

Всі як один наполягають – це був підпал!

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ICTV / Надзвичайні новини / Масштабна пожежа на ринку у Запоріжжі – підозрюють злісний підпал / 26.10.2021 19:49
26.10.2021 19:49

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