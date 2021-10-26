Video: Масштабна пожежа на ринку у Запоріжжі – підозрюють злісний підпал

У Запоріжжі масштабна пожежа на ринку. Вщент вигоріло дванадцять кіосків. Постраждалі розгрібають завали та підраховують збитки. Поки копи шукають, чому спалахнуло, постраждалі невблаганні! Всі як один наполягають – це був підпал!