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Video: Масштабна пожежа на Черкащині – горіла хлібопекарня

На Черкащині горіла хлібопекарня у селі Гереженівка. Тільки уявіть масштаби – вогонь охопив майже 600 квадратних метрів. Впритул з підприємством – приватні будинки і школа. [read_more_news] Рятувальникам довелося добряче попрацювати, аби вогонь не перекинувся на інші будівлі. Наша знімальна група бачила все на власні очі. Чи вдалося врятувати пекарню і чи є жертви – дивіться у сюжеті.

Масштабна пожежа на Черкащині – горіла хлібопекарня
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На Черкащині горіла хлібопекарня у селі Гереженівка.

Тільки уявіть масштаби – вогонь охопив майже 600 квадратних метрів.

Впритул з підприємством – приватні будинки і школа. Також по темі: 19-річний юнак свою останню ніч провів у домі 49-річного чоловіка - пожежа на Львівщині

Рятувальникам довелося добряче попрацювати, аби вогонь не перекинувся на інші будівлі.

Наша знімальна група бачила все на власні очі.

Чи вдалося врятувати пекарню і чи є жертви – дивіться у сюжеті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Масштабна пожежа на Черкащині – горіла хлібопекарня / 27.09.2021 20:03
27.09.2021 20:03

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