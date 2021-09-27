Масштабна пожежа на Черкащині – горіла хлібопекарня

На Черкащині горіла хлібопекарня у селі Гереженівка.

Тільки уявіть масштаби – вогонь охопив майже 600 квадратних метрів.

Впритул з підприємством – приватні будинки і школа. Також по темі: 19-річний юнак свою останню ніч провів у домі 49-річного чоловіка - пожежа на Львівщині

Рятувальникам довелося добряче попрацювати, аби вогонь не перекинувся на інші будівлі.

Наша знімальна група бачила все на власні очі.

Чи вдалося врятувати пекарню і чи є жертви – дивіться у сюжеті.