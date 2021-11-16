Масова загибель у Дніпрі! У приватному пансіонаті знайшли п’ятьох мертвих жінок

Масова загибель – у Дніпрі!

Місто просто шокувала трагедія, що сталась у приватному пансіонаті для літніх людей.

Там знайшли одразу п’ятьох мертвих жінок! Також по темі: Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові - спецрепортаж Надзвичайних новин

Усі вони – мешканки закладу, їх вранці побачила адміністраторка.

І саме її тепер затримала поліція! Що ж там сталося?

Адже це не якийсь занедбаний хоспіс – там платять чималі гроші, за які довіряють приватним доглядальникам своїх рідних!

Наші журналісти з’ясували на місці трагедії приголомшливі деталі.