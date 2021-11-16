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Video: Масова загибель у Дніпрі! У приватному пансіонаті знайшли п’ятьох мертвих жінок

Масова загибель - у Дніпрі! Місто просто шокувала трагедія, що сталась у приватному пансіонаті для літніх людей. Там знайшли одразу п'ятьох мертвих жінок![read_more_news] Усі вони - мешканки закладу, їх вранці побачила адміністраторка. І саме її тепер затримала поліція! Що ж там сталося? Адже це не якийсь занедбаний хоспіс - там платять чималі гроші, за які довіряють приватним доглядальникам своїх рідних! Наші журналісти з'ясували на місці трагедії приголомшливі деталі.

Масова загибель у Дніпрі! У приватному пансіонаті знайшли п’ятьох мертвих жінок
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Масова загибель – у Дніпрі!

Місто просто шокувала трагедія, що сталась у приватному пансіонаті для літніх людей.

Там знайшли одразу п’ятьох мертвих жінок! Також по темі: Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові - спецрепортаж Надзвичайних новин

Усі вони – мешканки закладу, їх вранці побачила адміністраторка.

І саме її тепер затримала поліція! Що ж там сталося?

Адже це не якийсь занедбаний хоспіс – там платять чималі гроші, за які довіряють приватним доглядальникам своїх рідних!

Наші журналісти з’ясували на місці трагедії приголомшливі деталі.

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ICTV / Надзвичайні новини / Масова загибель у Дніпрі! У приватному пансіонаті знайшли п’ятьох мертвих жінок / 16.11.2021 19:54
16.11.2021 19:54

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