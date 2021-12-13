Масова бійка з поліцією у Харкові: як запальна вечірка перетворилася на побоїще

Запальна вечірка у Харкові на березі водойми закінчилася масовим побоїщем.

На горіхи дісталося навіть копам, яки примчали розсіяти дебоширів.

Одного екіпажу правоохоронців виявилося замало.

Копам навіть довелося стріляти у повітря, щоб зупинити агресорів та марно.

І лише, коли на підмогу колегам примчали 15 екіпажів правоохоронців цю бійню таки вдалося зупинити. Також по темі: Банда дівчат понад годину жорстоко била трьох восьмикласниць - їх долю вирішує суд у Запоріжжі

5 поліцейських травмовано, 7 нападників вже затримано.

Тепер їм вже не до зухвальства, бо світить реальний термін тюрми.

Що ж там таке сталося?

І хто розпочав цю бійню?