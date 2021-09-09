Мама зловживала алкоголем, за що і поплатилася життям? Вбивство на Полтавщині

Наче, як краще хотів – позбавити шкідливої звички, а забрав найцінніше – життя.

На Полтавщині син поскандалив із матір’ю, бо та була напідпитку.

Чоловік не зміг вгамувати емоції і його лють вилилася у страшні побої найріднішої людини. Також по темі: Багатодітна матір заснула на відпочинку - хто витягнув дітей з води

Ці удари стали для жінки смертельними.

Невже син аж так затято боровся за здоровий спосіб життя?

Чи, може, просто не розумів, що коїть?

Бо ж і сам далеко не святий.