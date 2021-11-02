Мама учня влетіла на урок і ногами побила вчительку математики – скандал у Дніпрі

На вчительку із копняками та нецензурною лайкою!

Гучний скандал у Дніпрі.

До школи просто під час уроків влетіла матір шестикласника і зі своїм старшим сином просто на очах в учнів – ногами побила вчительку математики.

56-річну педагогиню ледь не розбив інсульт, з гіпертонічним кризом вона досі у шоковому стані. Також по темі: Вчителі саботують щеплення? Навчальний процес в Україні під загрозою

А от матір-хуліганка, якою вже займається поліція, тепер твердить – усе це наклеп.

Вона просто захищала свого сина від булінгу.

Що ж саме стало причиною вибухового конфлікту?

І як почувається постраждала вчителька?

Наші журналісти вислухали усі подробиці.