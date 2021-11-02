seach
ICTV - Разом краще

Video: Мама учня влетіла на урок і ногами побила вчительку математики – скандал у Дніпрі

На вчительку із копняками та нецензурною лайкою! Гучний скандал у Дніпрі. До школи просто під час уроків влетіла матір шестикласника і зі своїм старшим сином просто на очах в учнів - ногами побила вчительку математики. 56-річну педагогиню ледь не розбив інсульт, з гіпертонічним кризом вона досі у шоковому стані. [read_more_news] А от матір-хуліганка, якою вже займається поліція, тепер твердить - усе це наклеп. Вона просто захищала свого сина від булінгу. Що ж саме стало причиною вибухового конфлікту? І як почувається постраждала вчителька? Наші журналісти вислухали усі подробиці.

Мама учня влетіла на урок і ногами побила вчительку математики – скандал у Дніпрі
0 Коментувати

На вчительку із копняками та нецензурною лайкою!

Гучний скандал у Дніпрі.

До школи просто під час уроків влетіла матір шестикласника і зі своїм старшим сином просто на очах в учнів – ногами побила вчительку математики.

56-річну педагогиню ледь не розбив інсульт, з гіпертонічним кризом вона досі у шоковому стані. Також по темі: Вчителі саботують щеплення? Навчальний процес в Україні під загрозою

А от матір-хуліганка, якою вже займається поліція, тепер твердить – усе це наклеп.

Вона просто захищала свого сина від булінгу.

Що ж саме стало причиною вибухового конфлікту?

І як почувається постраждала вчителька?

Наші журналісти вислухали усі подробиці.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Мама учня влетіла на урок і ногами побила вчительку математики – скандал у Дніпрі / 02.11.2021 19:59
02.11.2021 19:59

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь