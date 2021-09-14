Мама розважалась, ставивши свою 5-річну доньку на підвіконня – чекала, поки дитина впаде?

У Запоріжжі психічно неврівноважена мати ледь не викинула свою п’ятирічну дочку з вікна.

Причому, вже вкотре! Так, вам не почулось.

Жінка мешкає в квартирі на четвертому поверсі. Також по темі: У Києві загинула жінка: сіла на підвіконня і стрибнула вниз

І чи то задля розваги, чи то внаслідок нервових зривів, відчиняє вікно, ставить дитину на підвіконня, і дівчинка, ризикуючи своїм життям, стоїть так, поки її мати не зглянеться і не забере її звідти.

Шокуючі кадри знущань вдалось зняти випадковим свідкам.

Що ж за муха вкусила ту навіжену матір?

Навіщо таке коїти?

Подробиці цієї історії вражають.