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Video: Любителі прекрасного напали та підпалили салон краси у Львові

Великий ґвалт у центрі Львова: тут двоє молодиків у медичних масках напали та підпалили місцевий салон краси. Усе сталося ввечері, коли заклад ще працював.[read_more_news] Тільки послухайте: переляканих працівниць вони спершу заприскали з газових балончиків, а потім кинули їх на землю та наказали віддати усі цінні речі. Те що відбувалося далі, більше схоже на голлівудський екшн: нападники підпалили салон разом із людьми всередині. Чим завершилося це пекло і чи спіймали грабіжників – знає Євгенія Полікарпова

Любителі прекрасного напали та підпалили салон краси у Львові
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Великий ґвалт у центрі Львова: тут двоє молодиків у медичних масках напали та підпалили місцевий салон краси.

Усе сталося ввечері, коли заклад ще працював. Також по темі: Як зек зі стажем засумував за друзями у в'язниці і вирішив красиво повернутись

Тільки послухайте: переляканих працівниць вони спершу заприскали з газових балончиків, а потім кинули їх на землю та наказали віддати усі цінні речі.

Те що відбувалося далі, більше схоже на голлівудський екшн: нападники підпалили салон разом із людьми всередині.

Чим завершилося це пекло і чи спіймали грабіжників – знає Євгенія Полікарпова

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ICTV / Надзвичайні новини / Любителі прекрасного напали та підпалили салон краси у Львові / 01.12.2021 18:56
01.12.2021 18:56

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