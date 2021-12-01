Любителі прекрасного напали та підпалили салон краси у Львові

Великий ґвалт у центрі Львова: тут двоє молодиків у медичних масках напали та підпалили місцевий салон краси.

Усе сталося ввечері, коли заклад ще працював. Також по темі: Як зек зі стажем засумував за друзями у в'язниці і вирішив красиво повернутись

Тільки послухайте: переляканих працівниць вони спершу заприскали з газових балончиків, а потім кинули їх на землю та наказали віддати усі цінні речі.

Те що відбувалося далі, більше схоже на голлівудський екшн: нападники підпалили салон разом із людьми всередині.

Чим завершилося це пекло і чи спіймали грабіжників – знає Євгенія Полікарпова