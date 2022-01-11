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Video: Любитель дитячої печінки Любенко почув свій вирок у суді – чому ж спільниця-коханка вже на свободі

Понад 6 років рідні вбитих матері та її 10-річної доньки чекали вироку для сатаністів-канібалів. 42-річний чоловік і його коханка, якій вже 25, вбили молоду жінку, а потім задушили і розчленували її дитину. Після цього нелюди з’їли печінку дівчинки. Аби справа зрушилася з місця, рік тому з вбивцею у спідниці підписали угоду.  [read_more_news] За те, що вона зізналася, як вбивала дитину і навіть щиро розкаялася, її засудили на 10 років. Але ж по закону Савченко вона вже вийшла на волю. А от сам організатор-сектант досі усе заперечує. Але нарешті і він почув вирок суддів.

Любитель дитячої печінки Любенко почув свій вирок у суді – чому ж спільниця-коханка вже на свободі
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Понад 6 років рідні вбитих матері та її 10-річної доньки чекали вироку для сатаністів-канібалів.

42-річний чоловік і його коханка, якій вже 25, вбили молоду жінку, а потім задушили і розчленували її дитину.

Після цього нелюди з’їли печінку дівчинки.

Аби справа зрушилася з місця, рік тому з вбивцею у спідниці підписали угоду.   Також по темі: Канібали розповіли на суді, навіщо з'їли печінку 10-річної дівчинки

За те, що вона зізналася, як вбивала дитину і навіть щиро розкаялася, її засудили на 10 років.

Але ж по закону Савченко вона вже вийшла на волю.

А от сам організатор-сектант досі усе заперечує.

Але нарешті і він почув вирок суддів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Любитель дитячої печінки Любенко почув свій вирок у суді – чому ж спільниця-коханка вже на свободі / 11.01.2022 20:21
11.01.2022 20:21

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