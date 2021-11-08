Львівські вчені випробовують вакцини власного виробництва проти COVID-19

Від ідеї до її втілення пройшли вже пів шляху: львівські вчені випробовують вакцини власного виробництва проти ковіду.

8 біологів розробили препарат на основі дріжджів, а тепер ще й спростили та у рази здешевили свій винахід. Також по темі: Невакциновані українці кидаються в останній вагон, аби вільно працювати - подробиці

Над аналогами українського щеплення працюють й за кордоном, але наша вітчизняна вакцина обіцяє бути більш ефективною, ба більше, замість ін’єкції її можна буде просто закапати у ніс або проковтнути, як пігулку.

Залишилося лише дві проблеми для запуску препарату у маси – які саме – дізнавалася Євгенія Полікарпова