Львівські медики падають з ніг та благають ввести у місті тотальний локдаун

Цвинтар на паях – де взялись людські могили на чужих городах
Величезний потяг зійшов з колій – сімнадцять вагонів упали в лісі. Катастрофа на залізниці
В елітному селі під Львовом пасажир підрізав таксиста
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Загинула під потягом із піснею на вустах – трагедія поблизу Львова
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