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Video: Львівські медики падають з ніг та благають ввести у місті тотальний локдаун

Зміна тривалістю у дві доби, сотні пацієнтів у лікарнях та брак ліжок і апаратів ШВЛ. Львівські медики падають з ніг та благають ввести у місті тотальний локдаун, а натомість приймають все більше і більше ковідних пацієнтів. Тим часом антивакцинні адепти окупували соціальні мережі та агітують людей відмовитися від щеплення, і якщо їхня думка переможе, то вже за 10 днів Львів залишиться без лікарень, кисню та тисячами хворих, які залишаться без допомоги. Наша Євгенія Полікарпова почула шокуючі одкровення від пацієнтів та медиків

Львівські медики падають з ніг та благають ввести у місті тотальний локдаун
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Зміна тривалістю у дві доби, сотні пацієнтів у лікарнях та брак ліжок і апаратів ШВЛ.

Львівські медики падають з ніг та благають ввести у місті тотальний локдаун, а натомість приймають все більше і більше ковідних пацієнтів.

Тим часом антивакцинні адепти окупували соціальні мережі та агітують людей відмовитися від щеплення, і якщо їхня думка переможе, то вже за 10 днів Львів залишиться без лікарень, кисню та тисячами хворих, які залишаться без допомоги.

Наша Євгенія Полікарпова почула шокуючі одкровення від пацієнтів та медиків

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ICTV / Надзвичайні новини / Львівські медики падають з ніг та благають ввести у місті тотальний локдаун / 27.10.2021 20:03
27.10.2021 20:03

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