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Video: Луганчанин розгорнув бойові дії на околиці Києва – спецпризначенці брали стрільця штурмом

Серед білого дня околиця Києва на межі Вишневого та Софійської Борщагівки перетворилася на справжню арену бойових дій. Свист куль, шалені крики – просто у дворі багатоквартирного будинку чоловік відкрив вогонь із бойового пістолета. А після стрілянини забіг у під’їзд та забарикадувався в одній із квартир. [read_more_news] Аби його звідти дістати, силовики організували цілу спецоперацію. Ох і жаху натерпілися місцеві, коли натовп, озброєних до зубів, бійців штурмував сусідське помешкання. Справжній бойовик із доставкою додому.

Луганчанин розгорнув бойові дії на околиці Києва – спецпризначенці брали стрільця штурмом
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Серед білого дня околиця Києва на межі Вишневого та Софійської Борщагівки перетворилася на справжню арену бойових дій.

Свист куль, шалені крики – просто у дворі багатоквартирного будинку чоловік відкрив вогонь із бойового пістолета.

А після стрілянини забіг у під’їзд та забарикадувався в одній із квартир. Також по темі: Безкарна мама наркоманів - у Вишневому знову штурмували квартиру наркобаронеси

Аби його звідти дістати, силовики організували цілу спецоперацію.

Ох і жаху натерпілися місцеві, коли натовп, озброєних до зубів, бійців штурмував сусідське помешкання.

Справжній бойовик із доставкою додому.

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ICTV / Надзвичайні новини / Луганчанин розгорнув бойові дії на околиці Києва – спецпризначенці брали стрільця штурмом / 15.12.2021 19:38
15.12.2021 19:38

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