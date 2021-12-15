Луганчанин розгорнув бойові дії на околиці Києва – спецпризначенці брали стрільця штурмом

Серед білого дня околиця Києва на межі Вишневого та Софійської Борщагівки перетворилася на справжню арену бойових дій.

Свист куль, шалені крики – просто у дворі багатоквартирного будинку чоловік відкрив вогонь із бойового пістолета.

А після стрілянини забіг у під’їзд та забарикадувався в одній із квартир. Також по темі: Безкарна мама наркоманів - у Вишневому знову штурмували квартиру наркобаронеси

Аби його звідти дістати, силовики організували цілу спецоперацію.

Ох і жаху натерпілися місцеві, коли натовп, озброєних до зубів, бійців штурмував сусідське помешкання.

Справжній бойовик із доставкою додому.