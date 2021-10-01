Ліквідація копами небезпечного стрільця на Одещині прогриміла на всю Україну

Спецоперація «Грім» із залученням КОРДівців, кінологів та навіть саперів прогриміла не те що на всю Одещину, на всю Україну!

У селі Пужайковому один із місцевих озброївся рушницею і гранатою та зі словами «Буду всіх по черзі убивати!» почав розстрілювати будинки своїх односельців.

Вгамовувати стрілка спочатку примчали місцеві копи, але згодом на підмогу приїхали спецпризначенці. Також по темі: Близького друга Зеленського намагались вбити! У Лісниках розстріляли автомобіль Сергія Шефіра

За кілька годин 53-річний стрілець встиг поранити односельця, розтрощити оселі місцевих, взяти та відпустити заручника, протаранити машину правоохоронців…

Неадекватного чоловіка довелося ліквідувати, адже вмовляння не діяли.

І він вже збирався убити копів.

Як все відбувалося – у репортажі наших кореспондентів.