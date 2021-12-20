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Video: Лебідь пожертвував всім заради своєї дитини – драматична історія з Вінниччини

Пожертвував собою заради своєї дитини. Ця історія з Вінниччини змусила розтанути не одне серце. Там селяни провернули цілу спецоперацію, аби врятувати лебедя, який залишився зимувати на місцевому ставку разом зі своїм пташеням. Малий крилань не зміг відлетіти у теплі краї. Тож вірний батько не покинув своє дитинча. Втім пережити холоди молодшому не судилося. [read_more_news] Коли воду почало сковувати кригою, люди забили на сполох -  білокрилий залишився один. Підібратися до нього самотужки селяни ніяк не могли, не допомогли і професійні рятувальники. То чи вдалося звільнити вірного птаха з крижаного полону? І що у таких випадках радять фахівці? Ох, і драматична історія! Наша Тетяна Островщук розповість її зараз.

Лебідь пожертвував всім заради своєї дитини – драматична історія з Вінниччини
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Пожертвував собою заради своєї дитини.

Ця історія з Вінниччини змусила розтанути не одне серце.

Там селяни провернули цілу спецоперацію, аби врятувати лебедя, який залишився зимувати на місцевому ставку разом зі своїм пташеням.

Малий крилань не зміг відлетіти у теплі краї.

Тож вірний батько не покинув своє дитинча.

Втім пережити холоди молодшому не судилося. Також по темі: Лебідь велетень залишився сам під покровом ночі - чому білий красень опинився у небезпеці

Коли воду почало сковувати кригою, люди забили на сполох –  білокрилий залишився один.

Підібратися до нього самотужки селяни ніяк не могли, не допомогли і професійні рятувальники.

То чи вдалося звільнити вірного птаха з крижаного полону?

І що у таких випадках радять фахівці?

Ох, і драматична історія!

Наша Тетяна Островщук розповість її зараз.

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ICTV / Надзвичайні новини / Лебідь пожертвував всім заради своєї дитини – драматична історія з Вінниччини / 20.12.2021 19:38
20.12.2021 19:38

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