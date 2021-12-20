Лебідь пожертвував всім заради своєї дитини – драматична історія з Вінниччини

Пожертвував собою заради своєї дитини.

Ця історія з Вінниччини змусила розтанути не одне серце.

Там селяни провернули цілу спецоперацію, аби врятувати лебедя, який залишився зимувати на місцевому ставку разом зі своїм пташеням.

Малий крилань не зміг відлетіти у теплі краї.

Тож вірний батько не покинув своє дитинча.

Втім пережити холоди молодшому не судилося. Також по темі: Лебідь велетень залишився сам під покровом ночі - чому білий красень опинився у небезпеці

Коли воду почало сковувати кригою, люди забили на сполох – білокрилий залишився один.

Підібратися до нього самотужки селяни ніяк не могли, не допомогли і професійні рятувальники.

То чи вдалося звільнити вірного птаха з крижаного полону?

І що у таких випадках радять фахівці?

Ох, і драматична історія!

Наша Тетяна Островщук розповість її зараз.