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Video: Київську двадцятиповерхівку опалюють дровами – причини вражають

Нікого не здивуєш пічкою у приватному будинку. Але щоб багатоповерхівки опалювалися дровами. І це 21-ше століття надворі. Нанотехнології, диджиталізація і багато інших слів, які важко вимовити. А за фактом - мешканці столичних висоток зігріваються чим бог у топку пошле! Може, так мешканці вирішили зекономити?[read_more_news] Але самі ж кажуть – платять ще більше. Та й екологи в шоці від кількості брудного диму. Так в чому ж тоді секрет? Я навіть не знаю, як на таке реагувати. Ситуація за межами здорового глузду.

Київську двадцятиповерхівку опалюють дровами – причини вражають
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Нікого не здивуєш пічкою у приватному будинку.

Але щоб багатоповерхівки опалювалися дровами.

І це 21-ше століття надворі.

Нанотехнології, диджиталізація і багато інших слів, які важко вимовити.

А за фактом – мешканці столичних висоток зігріваються чим бог у топку пошле!

Може, так мешканці вирішили зекономити? Також по темі: Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин

Але самі ж кажуть – платять ще більше.

Та й екологи в шоці від кількості брудного диму.

Так в чому ж тоді секрет?

Я навіть не знаю, як на таке реагувати.

Ситуація за межами здорового глузду.

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ICTV / Надзвичайні новини / Київську двадцятиповерхівку опалюють дровами – причини вражають / 14.01.2022 19:21
14.01.2022 19:21

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