Київську двадцятиповерхівку опалюють дровами – причини вражають

Нікого не здивуєш пічкою у приватному будинку.

Але щоб багатоповерхівки опалювалися дровами.

І це 21-ше століття надворі.

Нанотехнології, диджиталізація і багато інших слів, які важко вимовити.

А за фактом – мешканці столичних висоток зігріваються чим бог у топку пошле!

Може, так мешканці вирішили зекономити? Також по темі: Відомий український боксер потрапив в ДТП? Добірка аварій від Надзвичайних новин

Але самі ж кажуть – платять ще більше.

Та й екологи в шоці від кількості брудного диму.

Так в чому ж тоді секрет?

Я навіть не знаю, як на таке реагувати.

Ситуація за межами здорового глузду.