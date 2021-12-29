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Video: Київське кафе, в якому спеціально навчені дами розводили хлопців на гроші, нарешті закрили

Гроші - буквально з повітря! Захмарні чеки! І це - за продукти з найближчого супермаркету! Нарешті закрили сумнозвісне кафе, в якому розводили хлопців на гроші! Ця шахрайська схема прийшла з Росії і була максимально простою: спеціально навчені дами заманюють кавалерів у кафе, а там - розводять хлопців на гроші. [read_more_news] І уявіть собі! Кілька місяців тривало слідство, десятки людей написали заяви в поліцію, а прикрити лавочку ледве вдалося! Ким виявився організатор модної афери? І скільки негідники заробляли в день? Суми - просто вражають.

Київське кафе, в якому спеціально навчені дами розводили хлопців на гроші, нарешті закрили
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Гроші – буквально з повітря!

Захмарні чеки! І це – за продукти з найближчого супермаркету!

Нарешті закрили сумнозвісне кафе, в якому розводили хлопців на гроші!

Ця шахрайська схема прийшла з Росії і була максимально простою: спеціально навчені дами заманюють кавалерів у кафе, а там – розводять хлопців на гроші. Також по темі: "Знайти лоха і банально розвести на лаве"! Як спокусливі дівчата розводять хлопців на побаченнях - Ексклюзив

І уявіть собі! Кілька місяців тривало слідство, десятки людей написали заяви в поліцію, а прикрити лавочку ледве вдалося!

Ким виявився організатор модної афери?

І скільки негідники заробляли в день?

Суми – просто вражають.

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ICTV / Надзвичайні новини / Київське кафе, в якому спеціально навчені дами розводили хлопців на гроші, нарешті закрили / 29.12.2021 20:10
29.12.2021 20:10

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