Київське кафе, в якому спеціально навчені дами розводили хлопців на гроші, нарешті закрили

Гроші – буквально з повітря!

Захмарні чеки! І це – за продукти з найближчого супермаркету!

Нарешті закрили сумнозвісне кафе, в якому розводили хлопців на гроші!

Ця шахрайська схема прийшла з Росії і була максимально простою: спеціально навчені дами заманюють кавалерів у кафе, а там – розводять хлопців на гроші. Також по темі: "Знайти лоха і банально розвести на лаве"! Як спокусливі дівчата розводять хлопців на побаченнях - Ексклюзив

І уявіть собі! Кілька місяців тривало слідство, десятки людей написали заяви в поліцію, а прикрити лавочку ледве вдалося!

Ким виявився організатор модної афери?

І скільки негідники заробляли в день?

Суми – просто вражають.