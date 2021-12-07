Video: Киянин з револьвером штурмував сміттєзвалище у пошуках цінних паперів

Які скажені пристрасті вирують на сміттєзвалищі. Хто б міг подумати? Уявіть, на столичному полігоні сталася стрілянина! Незваний гість без будь-яких дозволів намагався прорватися всередину. А коли кілька спроб просочитися за паркан виявилися марними, киянин вирішив взяти ворота штурмом зі зброєю в руках![read_more_news] Чи є поранені? Що ж такого надзвичайно важливого стрілець хотів знайти серед непотребу? І чим закінчився його відчайдушний прорив? Олександр Храпач поспілкувався з безпосереднім учасником тих загадкових подій.