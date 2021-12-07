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Video: Киянин з револьвером штурмував сміттєзвалище у пошуках цінних паперів

Які скажені пристрасті вирують на сміттєзвалищі. Хто б міг подумати? Уявіть, на столичному полігоні сталася стрілянина! Незваний гість без будь-яких дозволів намагався прорватися всередину. А коли кілька спроб просочитися за паркан виявилися марними, киянин вирішив взяти ворота штурмом зі зброєю в руках![read_more_news] Чи є поранені? Що ж такого надзвичайно важливого стрілець хотів знайти серед непотребу? І чим закінчився його відчайдушний прорив? Олександр Храпач поспілкувався з безпосереднім учасником тих загадкових подій.

Киянин з револьвером штурмував сміттєзвалище у пошуках цінних паперів
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Які скажені пристрасті вирують на сміттєзвалищі.

Хто б міг подумати?

Уявіть, на столичному полігоні сталася стрілянина!

Незваний гість без будь-яких дозволів намагався прорватися всередину.

А коли кілька спроб просочитися за паркан виявилися марними, киянин вирішив взяти ворота штурмом зі зброєю в руках! Також по темі: Гасили дитину усім табором - на сміттєзвалищі живцем згоріло немовля

Чи є поранені?

Що ж такого надзвичайно важливого стрілець хотів знайти серед непотребу?

І чим закінчився його відчайдушний прорив?

Олександр Храпач поспілкувався з безпосереднім учасником тих загадкових подій.

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ICTV / Надзвичайні новини / Киянин з револьвером штурмував сміттєзвалище у пошуках цінних паперів / 07.12.2021 19:12
07.12.2021 19:12

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