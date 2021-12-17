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Video: Кияни приголомшені суддівським безладом! У дітей знову намагаються забрати спорткомплекс

Навіщо Києву потужна спортивна база? Краще все зрівняти з землею та звести новий житловий комплекс! Здавалося, б батькам та новим власникам столичного спорткомплексу Восход таки вдалося захистити тренувальну базу від рейдерів. Та доля майже 2000 юних спортсменів знову під загрозою.[read_more_news] А все через ухвалу однієї судді, яка вже вдруге вирішила переглянути рішення, яке затвердили навіть у Верховному суді! Невже служителька Феміди не розуміє, що діє всупереч здоровому глузду і закону? Чи їй вже не звикати?

Кияни приголомшені суддівським безладом! У дітей знову намагаються забрати спорткомплекс
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Навіщо Києву потужна спортивна база?

Краще все зрівняти з землею та звести новий житловий комплекс!

Здавалося, б батькам та новим власникам столичного спорткомплексу Восход таки вдалося захистити тренувальну базу від рейдерів.

Та доля майже 2000 юних спортсменів знову під загрозою. Також по темі: Вкрадений "Спорт": чому готельно-ресторанний комплекс вже не належить громаді Броварів? Приголомшливе розслідування

А все через ухвалу однієї судді, яка вже вдруге вирішила переглянути рішення, яке затвердили навіть у Верховному суді!

Невже служителька Феміди не розуміє, що діє всупереч здоровому глузду і закону?

Чи їй вже не звикати?

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ICTV / Надзвичайні новини / Кияни приголомшені суддівським безладом! У дітей знову намагаються забрати спорткомплекс / 17.12.2021 20:07
17.12.2021 20:07

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