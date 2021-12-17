Кияни приголомшені суддівським безладом! У дітей знову намагаються забрати спорткомплекс

Навіщо Києву потужна спортивна база?

Краще все зрівняти з землею та звести новий житловий комплекс!

Здавалося, б батькам та новим власникам столичного спорткомплексу Восход таки вдалося захистити тренувальну базу від рейдерів.

Та доля майже 2000 юних спортсменів знову під загрозою. Також по темі: Вкрадений "Спорт": чому готельно-ресторанний комплекс вже не належить громаді Броварів? Приголомшливе розслідування

А все через ухвалу однієї судді, яка вже вдруге вирішила переглянути рішення, яке затвердили навіть у Верховному суді!

Невже служителька Феміди не розуміє, що діє всупереч здоровому глузду і закону?

Чи їй вже не звикати?