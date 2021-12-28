Крижаний апокаліпсис в Україні – подробиці кліматичної катастрофи

Скуті кригою тротуари, замерзлі машини, повалені дерева та нечуваний аншлаг у травмпунктах – справжній крижаний апокаліпсис у Миколаєві!

Не встигли люди оговтатися від снігопаду, як полив льодовий дощ, температура тримається близько нуля, і дрібні краплі замерзають, щойно потрапляють на поверхню. Також по темі: По коліна в білій казці - зима нарешті докотилася і до Півдня України

Машини – буксують, гілки дерев – ламаються, крига обриває дроти, а пішоходи – валяться, наче кеглі, і кількість травмованих уже перевалила за сотню.

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