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Video: Крижаний апокаліпсис в Україні – подробиці кліматичної катастрофи

Скуті кригою тротуари, замерзлі машини, повалені дерева та нечуваний аншлаг у травмпунктах - справжній крижаний апокаліпсис у Миколаєві! Не встигли люди оговтатися від снігопаду, як полив льодовий дощ, температура тримається близько нуля, і дрібні краплі замерзають, щойно потрапляють на поверхню.  [read_more_news] Машини - буксують, гілки дерев - ламаються, крига обриває дроти, а пішоходи - валяться, наче кеглі, і кількість травмованих уже перевалила за сотню. Репортаж про кліматичну катастрофу: подивіться, на що тепер схожа наша зима!

Крижаний апокаліпсис в Україні – подробиці кліматичної катастрофи
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Скуті кригою тротуари, замерзлі машини, повалені дерева та нечуваний аншлаг у травмпунктах – справжній крижаний апокаліпсис у Миколаєві!

Не встигли люди оговтатися від снігопаду, як полив льодовий дощ, температура тримається близько нуля, і дрібні краплі замерзають, щойно потрапляють на поверхню.  Також по темі: По коліна в білій казці - зима нарешті докотилася і до Півдня України

Машини – буксують, гілки дерев – ламаються, крига обриває дроти, а пішоходи – валяться, наче кеглі, і кількість травмованих уже перевалила за сотню.

Репортаж про кліматичну катастрофу: подивіться, на що тепер схожа наша зима!

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ICTV / Надзвичайні новини / Крижаний апокаліпсис в Україні – подробиці кліматичної катастрофи / 28.12.2021 20:24
28.12.2021 20:24

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