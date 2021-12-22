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Video: Кривавий фінал святкування Дня народження – що відомо про подвійне вбивство у Дніпрі

Криваве місиво замість облич і по-звірячому пошматовані ножем два бездиханних тіла - просто під шкільним парканом. Дике подвійне вбивство у Дніпрі. Під теплотрасою просто біля однієї з міських шкіл зранку випадкові перехожі натрапили аж на двох замордованих до смерті чоловіків - з розтрощеними від побоїв кістками, купою хаотичних ножових поранень та спотворених до невпізнання.  [read_more_news] Криваву екзекуцію кати завершили величезним шматком бетонної плити. Брилою знесиленим жертвам нанесли контрольний удар. Загиблими виявились місцеві безхатьки, які мирно спали на теплотрасі. Хто ж влаштував над ними таку садистську розправу та ще й біля школи? За що? Наші журналісти вже знають приголомшливий мотив цілої компанії зовсім молодих убивць.

Кривавий фінал святкування Дня народження – що відомо про подвійне вбивство у Дніпрі
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Криваве місиво замість облич і по-звірячому пошматовані ножем два бездиханних тіла – просто під шкільним парканом.

Дике подвійне вбивство у Дніпрі.

Під теплотрасою просто біля однієї з міських шкіл зранку випадкові перехожі натрапили аж на двох замордованих до смерті чоловіків – з розтрощеними від побоїв кістками, купою хаотичних ножових поранень та спотворених до невпізнання.   Також по темі: Жорстоке вбивство скупника бурштину - юні хлопці почули свій вирок у суді

Криваву екзекуцію кати завершили величезним шматком бетонної плити.

Брилою знесиленим жертвам нанесли контрольний удар.

Загиблими виявились місцеві безхатьки, які мирно спали на теплотрасі.

Хто ж влаштував над ними таку садистську розправу та ще й біля школи?

За що? Наші журналісти вже знають приголомшливий мотив цілої компанії зовсім молодих убивць.

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ICTV / Надзвичайні новини / Кривавий фінал святкування Дня народження – що відомо про подвійне вбивство у Дніпрі / 22.12.2021 20:00
22.12.2021 20:00

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