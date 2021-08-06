Кривавий фінал палкої любові – на Запоріжжі ревнивець переїхав машиною голову своєї коханої

Сварка закоханих закінчилась трагедією.

На Запоріжжі ревнивець переїхав машиною голову своєї коханої.

Від отриманих травм вона загинула. Також по темі: Чоловік за кермом тричі переїхав екс-кохану - звіряча помста за розрив стосунків у Дніпрі

Замість того, аби викликати швидку, чоловік вирішує тікати.

Що ж стало причиною такого жорстокого вбивства.

На місці подій були наші журналісти.