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Video: Кривавий фінал палкої любові – на Запоріжжі ревнивець переїхав машиною голову своєї коханої

Сварка закоханих закінчилась трагедією. На Запоріжжі ревнивець переїхав машиною голову своєї коханої. Від отриманих травм вона загинула. [read_more_news] Замість того, аби викликати швидку, чоловік вирішує тікати. Що ж стало причиною такого жорстокого вбивства. На місці подій були наші журналісти.

Кривавий фінал палкої любові – на Запоріжжі ревнивець переїхав машиною голову своєї коханої
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Сварка закоханих закінчилась трагедією.

На Запоріжжі ревнивець переїхав машиною голову своєї коханої.

Від отриманих травм вона загинула. Також по темі: Чоловік за кермом тричі переїхав екс-кохану - звіряча помста за розрив стосунків у Дніпрі

Замість того, аби викликати швидку, чоловік вирішує тікати.

Що ж стало причиною такого жорстокого вбивства.

На місці подій були наші журналісти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Кривавий фінал палкої любові – на Запоріжжі ревнивець переїхав машиною голову своєї коханої / 06.08.2021 19:49
06.08.2021 19:49

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