seach
ICTV - Разом краще

Video: Криваві розбірки в Київському СІЗО – у платній камері мало не вбили віп-підозрюваного

Криваві розбірки в Київському СІЗО. Там у платній камері мало не вбили віп-підозрюваного. На чоловіка накинувся співкамерник, щойно арештант зайшов до кімнати. [read_more_news] Шматував свою жертву з нелюдською жорстокістю. Чому напав, де взяв ніж, чому захисники не сумніваються, що все відбувалося за згоди керівництва СІЗО.

Криваві розбірки в Київському СІЗО – у платній камері мало не вбили віп-підозрюваного
0 Коментувати

Криваві розбірки в Київському СІЗО.

Там у платній камері мало не вбили віп-підозрюваного.

На чоловіка накинувся співкамерник, щойно арештант зайшов до кімнати. Також по темі: Смотрящий за Лук'янівським СІЗО вийшов на свободу - все про мажора Кирила Островського

Шматував свою жертву з нелюдською жорстокістю.

Чому напав, де взяв ніж, чому захисники не сумніваються, що все відбувалося за згоди керівництва СІЗО.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Криваві розбірки в Київському СІЗО – у платній камері мало не вбили віп-підозрюваного / 22.12.2021 20:11
22.12.2021 20:11

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь