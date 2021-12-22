Криваві розбірки в Київському СІЗО – у платній камері мало не вбили віп-підозрюваного

Криваві розбірки в Київському СІЗО.

Там у платній камері мало не вбили віп-підозрюваного.

На чоловіка накинувся співкамерник, щойно арештант зайшов до кімнати. Також по темі: Смотрящий за Лук'янівським СІЗО вийшов на свободу - все про мажора Кирила Островського

Шматував свою жертву з нелюдською жорстокістю.

Чому напав, де взяв ніж, чому захисники не сумніваються, що все відбувалося за згоди керівництва СІЗО.