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Video: Криваві посиденьки друзів завершились вбивством на Хмельниччині

В селищі Смотрич ще досі не можуть відійти від шоку. На подвір’ї їх односельця знайшли мертвого чоловіка. Власник будинку сам викликав швидку і благав врятувати нещасного.[read_more_news] Казав, що не знає хто з ним таке скоїв. Але не зважаючи на всі його старання та акторські здібності, йому не вдалося зняти з себе підозру.

Криваві посиденьки друзів завершились вбивством на Хмельниччині
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В селищі Смотрич ще досі не можуть відійти від шоку.

На подвір’ї їх односельця знайшли мертвого чоловіка.

Власник будинку сам викликав швидку і благав врятувати нещасного. Також по темі: На Прикарпатті односельці пересварились через гроші, які виділили на ліквідацію наслідків стихій

Казав, що не знає хто з ним таке скоїв.

Але не зважаючи на всі його старання та акторські здібності, йому не вдалося зняти з себе підозру.

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ICTV / Надзвичайні новини / Криваві посиденьки друзів завершились вбивством на Хмельниччині / 03.12.2021 19:53
03.12.2021 19:53

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