Криваві посиденьки друзів завершились вбивством на Хмельниччині

В селищі Смотрич ще досі не можуть відійти від шоку.

На подвір’ї їх односельця знайшли мертвого чоловіка.

Власник будинку сам викликав швидку і благав врятувати нещасного. Також по темі: На Прикарпатті односельці пересварились через гроші, які виділили на ліквідацію наслідків стихій

Казав, що не знає хто з ним таке скоїв.

Але не зважаючи на всі його старання та акторські здібності, йому не вдалося зняти з себе підозру.