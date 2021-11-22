Кривава дуель за жіноче серце у Києві – за нестримні почуття розплатився власним життям

Нестримні почуття, за які доводиться розплачуватися власним життям!

У київській багатоповерхівці чоловіки влаштували дуель!

Не поділили даму серця.

Билися на смерть. Також по темі: Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину - криваве місиво у Дніпрі

І жінка, лиш послухайте, навіть не розбороняла!

Вочевидь, чекала, хто здолає опонента у цій кривавій бійні, аби зрештою обрати переможця.

Де тепер ця фатальна спокусниця?

Невже їй нічого не буде за спровоковане вбивство?

І чому сусіди говорять, що в цій квартирі буквально оселилася смерть?