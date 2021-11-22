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Video: Кривава дуель за жіноче серце у Києві – за нестримні почуття розплатився власним життям

Нестримні почуття, за які доводиться розплачуватися власним життям! У київській багатоповерхівці чоловіки влаштували дуель! Не поділили даму серця. Билися на смерть. [read_more_news] І жінка, лиш послухайте, навіть не розбороняла! Вочевидь, чекала, хто здолає опонента у цій кривавій бійні, аби зрештою обрати переможця. Де тепер ця фатальна спокусниця? Невже їй нічого не буде за спровоковане вбивство? І чому сусіди говорять, що в цій квартирі буквально оселилася смерть?

Кривава дуель за жіноче серце у Києві – за нестримні почуття розплатився власним життям
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Нестримні почуття, за які доводиться розплачуватися власним життям!

У київській багатоповерхівці чоловіки влаштували дуель!

Не поділили даму серця.

Билися на смерть. Також по темі: Племінник приревнував до дядька свою молоду дружину - криваве місиво у Дніпрі

І жінка, лиш послухайте, навіть не розбороняла!

Вочевидь, чекала, хто здолає опонента у цій кривавій бійні, аби зрештою обрати переможця.

Де тепер ця фатальна спокусниця?

Невже їй нічого не буде за спровоковане вбивство?

І чому сусіди говорять, що в цій квартирі буквально оселилася смерть?

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ICTV / Надзвичайні новини / Кривава дуель за жіноче серце у Києві – за нестримні почуття розплатився власним життям / 22.11.2021 19:55
22.11.2021 19:55

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