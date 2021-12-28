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Video: Кривава баня у бабусиній хаті – чоловік віддячив жінці за добро сокирою на Чернігівщині

Вона давала гроші на цигарки та фактично рятувала від голоду, а він щедро за це віддячив. Сокирою. Справжнє жахіття коїлося у маленькому селі на Чернігівщині. Там до пенсіонерки увірвався односелець і розрубав їй голову.[read_more_news] Але ж за що? Уявіть, аби не віддавати тисячу гривень боргу! Після звірячої розправи ще й виніс чуже добро - забрав у жертви мобільний, старенький планшет і павербанк. Чи вийшли на слід убивці? Чому поголовно усі пенсіонери і досі тремтять уночі? Олександр Храпач дізнався страшну правду.

Кривава баня у бабусиній хаті – чоловік віддячив жінці за добро сокирою на Чернігівщині
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Вона давала гроші на цигарки та фактично рятувала від голоду, а він щедро за це віддячив.

Сокирою.

Справжнє жахіття коїлося у маленькому селі на Чернігівщині.

Там до пенсіонерки увірвався односелець і розрубав їй голову. Також по темі: Сусід з сокирою погрожував висадити у повітря багатоповерхівку у Білій Церкві

Але ж за що?

Уявіть, аби не віддавати тисячу гривень боргу!

Після звірячої розправи ще й виніс чуже добро – забрав у жертви мобільний, старенький планшет і павербанк.

Чи вийшли на слід убивці?

Чому поголовно усі пенсіонери і досі тремтять уночі?

Олександр Храпач дізнався страшну правду.

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ICTV / Надзвичайні новини / Кривава баня у бабусиній хаті – чоловік віддячив жінці за добро сокирою на Чернігівщині / 28.12.2021 20:02
28.12.2021 20:02

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