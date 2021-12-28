Кривава баня у бабусиній хаті – чоловік віддячив жінці за добро сокирою на Чернігівщині

Вона давала гроші на цигарки та фактично рятувала від голоду, а він щедро за це віддячив.

Сокирою.

Справжнє жахіття коїлося у маленькому селі на Чернігівщині.

Там до пенсіонерки увірвався односелець і розрубав їй голову. Також по темі: Сусід з сокирою погрожував висадити у повітря багатоповерхівку у Білій Церкві

Але ж за що?

Уявіть, аби не віддавати тисячу гривень боргу!

Після звірячої розправи ще й виніс чуже добро – забрав у жертви мобільний, старенький планшет і павербанк.

Чи вийшли на слід убивці?

Чому поголовно усі пенсіонери і досі тремтять уночі?

Олександр Храпач дізнався страшну правду.