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Video: Крадена земля для мажорів – узбережжя Чорного моря дерибанять на очах

Курортний сезон закрили, вже й оксамитовий скоро закінчиться, а на Одещині у розпалі - земельні війни. Шахраї так і норовлять урвати собі ласий шматочок землі на Чорноморському узбережжі. А тим часом під удар потрапляють звичайні мешканці курортної зони. У Затоці аж 10 сімей можуть залишитись, вибачте, без туалетів!  [read_more_news] Адже хтось примудрився продати ту частину їхньої землі, де розташовані комунікації! А ви упевнені, що всі ваші кімнати у будинку чи квартирі і досі належать вам? Будьте обережні, адже шахраї нікого ні про що не попереджають. Вони немов ті привиди.

Крадена земля для мажорів – узбережжя Чорного моря дерибанять на очах
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Курортний сезон закрили, вже й оксамитовий скоро закінчиться, а на Одещині у розпалі – земельні війни.

Шахраї так і норовлять урвати собі ласий шматочок землі на Чорноморському узбережжі.

А тим часом під удар потрапляють звичайні мешканці курортної зони.

У Затоці аж 10 сімей можуть залишитись, вибачте, без туалетів!   Також по темі: У курортній Затоці розстріляли подружжя - кому заважали власники бази відпочинку

Адже хтось примудрився продати ту частину їхньої землі, де розташовані комунікації!

А ви упевнені, що всі ваші кімнати у будинку чи квартирі і досі належать вам?

Будьте обережні, адже шахраї нікого ні про що не попереджають. Вони немов ті привиди.

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ICTV / Надзвичайні новини / Крадена земля для мажорів – узбережжя Чорного моря дерибанять на очах / 21.09.2021 20:19
21.09.2021 20:19

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