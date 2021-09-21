Крадена земля для мажорів – узбережжя Чорного моря дерибанять на очах

Курортний сезон закрили, вже й оксамитовий скоро закінчиться, а на Одещині у розпалі – земельні війни.

Шахраї так і норовлять урвати собі ласий шматочок землі на Чорноморському узбережжі.

А тим часом під удар потрапляють звичайні мешканці курортної зони.

У Затоці аж 10 сімей можуть залишитись, вибачте, без туалетів! Також по темі: У курортній Затоці розстріляли подружжя - кому заважали власники бази відпочинку

Адже хтось примудрився продати ту частину їхньої землі, де розташовані комунікації!

А ви упевнені, що всі ваші кімнати у будинку чи квартирі і досі належать вам?

Будьте обережні, адже шахраї нікого ні про що не попереджають. Вони немов ті привиди.