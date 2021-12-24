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Video: Котел убив господаря на Запоріжжі – подробиці вибуху

Необачність згубила і мешканця Новотавричеська, що на Запоріжжі. У приватному будинку вибухнув котел. Рвонуло настільки потужно, що на друзки розсипалась і прибудова, де була встановлена опалювальна техніка. Під цими уламками і  знайшли господаря. [read_more_news] На жаль, вже мертвого. Не повірите, але в трагедії родина звинувачує самого загиблого. Що потрібно знати, аби подібна трагедія не повторилася? Дивіться!

Котел убив господаря на Запоріжжі – подробиці вибуху
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Необачність згубила і мешканця Новотавричеська, що на Запоріжжі.

У приватному будинку вибухнув котел.

Рвонуло настільки потужно, що на друзки розсипалась і прибудова, де була встановлена опалювальна техніка.

Під цими уламками і  знайшли господаря.  Також по темі: Насадила на ніж свого коханця замість кота? Подробиці різанини у Києві

На жаль, вже мертвого.

Не повірите, але в трагедії родина звинувачує самого загиблого.

Що потрібно знати, аби подібна трагедія не повторилася? Дивіться!

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ICTV / Надзвичайні новини / Котел убив господаря на Запоріжжі – подробиці вибуху / 24.12.2021 20:23
24.12.2021 20:23

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