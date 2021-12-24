Котел убив господаря на Запоріжжі – подробиці вибуху

Необачність згубила і мешканця Новотавричеська, що на Запоріжжі.

У приватному будинку вибухнув котел.

Рвонуло настільки потужно, що на друзки розсипалась і прибудова, де була встановлена опалювальна техніка.

Під цими уламками і знайшли господаря. Також по темі: Насадила на ніж свого коханця замість кота? Подробиці різанини у Києві

На жаль, вже мертвого.

Не повірите, але в трагедії родина звинувачує самого загиблого.

Що потрібно знати, аби подібна трагедія не повторилася? Дивіться!