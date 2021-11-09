Комусь дай на червоний проскочити, інший п’є і сідає за руль катати підлітків – ТОП ДТП від Надзвичайних новин

Кепські справи у тих, кому море по коліна на дорозі.

Від цих кадрів просто перехоплює подих.

Комусь дай на червоний проскочити, інший п’є і сідає за руль катати підлітків. Також по темі: ТОП найкращих кримінальних туристів від Надзвичайних новин

А декому за якихось сто метрів від переходу, кортить перейти дорогу, аби опинитись під колесами.

У столиці чоловік долає вісім смуг проспекту Перемоги, коли до відбійника лишалось кілька метрів, його зносить Мерседес.

У Черкасах водій БМВ, наче сліпий, не бачить ні світлофора, ні машин, які таранить на повному ходу!

А на Сумщині кермувальник хильнув зайвого і всадив трьох друзів у вантажівку – 18-річний товариш помер у залізній м’ясорубці.

Подивіться на цей жах і пам’ятайте, що може статися, коли зовсім не очікуєш.