Комунальники присвоїли собі заслуги мешканців – небачене нахабство та скандал у Києві

Комунальні вибухи: хто та коли відповідатиме?
Під дверима столичної багатоповерхівки комунальники викопали велетенське провалля
Комунальний колапс в Україні – ТОП порад як не замерзнути і вижити
У Херсоні неймовірна комунальна катастрофа: все затоплено, немає ні електрики, ні даху
Погодні аномалії і справжня спека з-під землі: прорив теплотраси в Києві
У Києві завівся комунальний розбишака: чому хуліганові навіть не світить покарання?
Запорізький комунальник попався на хабарі в 35 000 гривень
Собак вбивали ті, хто має їх захищати