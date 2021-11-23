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Video: Комунальники присвоїли собі заслуги мешканців – небачене нахабство та скандал у Києві

Хтось мовчки діло своє робить, а хтось лише базікає і присвоює чужі заслуги. Комунальний скандал у столиці. Мешканці багатоповерхівки на Оболоні остовпіли й не знали, як реагувати на таке небачене нахабство. Адже керуюча компанія почала хизуватися їхнім відремонтованим ліфтом. Мовляв, дивіться, ви ж просили - і ми навіть новенький лінолеум постелили.[read_more_news] Але насправді нещасний ліфт до ладу привели самі ж мешканці. Гроші зібрали, пофарбували стіни в під'їзді, лампочки вкрутили і ліфт той злощасний у божеський вигляд привели. Не чекати ж милості від комунальників! А вони дочекались, поки їхню роботу зроблять за них і на тобі - приписали подвиг собі. Нащо так ганьбитися? Хоч вибачення у людей попросили? Та де там.

Комунальники присвоїли собі заслуги мешканців – небачене нахабство та скандал у Києві
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Хтось мовчки діло своє робить, а хтось лише базікає і присвоює чужі заслуги.

Комунальний скандал у столиці.

Мешканці багатоповерхівки на Оболоні остовпіли й не знали, як реагувати на таке небачене нахабство.

Адже керуюча компанія почала хизуватися їхнім відремонтованим ліфтом.

Мовляв, дивіться, ви ж просили – і ми навіть новенький лінолеум постелили. Також по темі: Месник на Оболоні не дає проходу комунальникам - гроза району любить розбивати людям голови

Але насправді нещасний ліфт до ладу привели самі ж мешканці.

Гроші зібрали, пофарбували стіни в під’їзді, лампочки вкрутили і ліфт той злощасний у божеський вигляд привели.

Не чекати ж милості від комунальників!

А вони дочекались, поки їхню роботу зроблять за них і на тобі – приписали подвиг собі.

Нащо так ганьбитися?

Хоч вибачення у людей попросили? Та де там.

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ICTV / Надзвичайні новини / Комунальники присвоїли собі заслуги мешканців – небачене нахабство та скандал у Києві / 23.11.2021 18:50
23.11.2021 18:50

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