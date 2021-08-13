seach
ICTV - Разом краще

Video: Колишня дружина позбавила життя батька своєї дитини

Випила, зарізала колишнього, залишила сина без батьків. На Одещині розгорілася справжня сімейна трагедія. 40-річні чоловік та жінка вже років 10 не жили разом, але він все одно щодня приходив до неї із сином. В основному, розповідають сусіди, колишні добре спілкувалися, але занадто часто випивали. [read_more_news] І того фатального дня не обійшлося без спиртного. То ж Дар’я та Юрій почали сваритися. Жінка схопилась за ніж та ударила чоловіка. Удар виявився фатальним. Чому колишня дружина зарізала батька своєї дитини? Чому місцеві розійшлися у думках. Дивіться і робіть правильні висновки.

Колишня дружина позбавила життя батька своєї дитини
0 Коментувати

Випила, зарізала колишнього, залишила сина без батьків.

На Одещині розгорілася справжня сімейна трагедія.

40-річні чоловік та жінка вже років 10 не жили разом, але він все одно щодня приходив до неї із сином.

В основному, розповідають сусіди, колишні добре спілкувалися, але занадто часто випивали.  Також по темі: Вбивство 21-річної Юлії Сокаль - її колишній хлопець у суді не кається

І того фатального дня не обійшлося без спиртного.

То ж Дар’я та Юрій почали сваритися.

Жінка схопилась за ніж та ударила чоловіка.

Удар виявився фатальним.

Чому колишня дружина зарізала батька своєї дитини?

Чому місцеві розійшлися у думках.

Дивіться і робіть правильні висновки.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Колишня дружина позбавила життя батька своєї дитини / 13.08.2021 19:47
13.08.2021 19:47

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь