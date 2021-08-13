Колишня дружина позбавила життя батька своєї дитини

Випила, зарізала колишнього, залишила сина без батьків.

На Одещині розгорілася справжня сімейна трагедія.

40-річні чоловік та жінка вже років 10 не жили разом, але він все одно щодня приходив до неї із сином.

В основному, розповідають сусіди, колишні добре спілкувалися, але занадто часто випивали. Також по темі: Вбивство 21-річної Юлії Сокаль - її колишній хлопець у суді не кається

І того фатального дня не обійшлося без спиртного.

То ж Дар’я та Юрій почали сваритися.

Жінка схопилась за ніж та ударила чоловіка.

Удар виявився фатальним.

Чому колишня дружина зарізала батька своєї дитини?

Чому місцеві розійшлися у думках.

Дивіться і робіть правильні висновки.