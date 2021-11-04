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Video: Колектори тероризували школу та розповсюджували пікантності про вчительку української мови

Страх, погрози та відчай - на Київщині ціла школа опинилася у полоні терористів. Щоправда, телефонних. Кілька місяців невідомі діймали педагогів вранці, під час уроків навіть вночі - залякували розправою над рідними.[read_more_news] І боятися було чого, бо негідники знали усе - від домашніх адрес, до садочків, які відвідують діти. Чим завинили вчителі? Невже вліпили двійку не тому школяреві? Виявилося, уся справа у грошах, які викладачка української мови позичила в кредитній конторі. Таке закрутилося.

Колектори тероризували школу та розповсюджували пікантності про вчительку української мови
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Страх, погрози та відчай – на Київщині ціла школа опинилася у полоні терористів.

Щоправда, телефонних.

Кілька місяців невідомі діймали педагогів вранці, під час уроків навіть вночі – залякували розправою над рідними. Також по темі: Газові колектори вийшли на полювання - підстерігають жертв та активно вибивають борги за газ

І боятися було чого, бо негідники знали усе – від домашніх адрес, до садочків, які відвідують діти.

Чим завинили вчителі?

Невже вліпили двійку не тому школяреві?

Виявилося, уся справа у грошах, які викладачка української мови позичила в кредитній конторі.

Таке закрутилося.

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ICTV / Надзвичайні новини / Колектори тероризували школу та розповсюджували пікантності про вчительку української мови / 04.11.2021 20:17
04.11.2021 20:17

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