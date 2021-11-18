seach
ICTV - Разом краще

Video: Коханий забив дружину до смерті на очах у дітей – жахіття на Чернігівщині

Справжнє жахіття - на Чернігівщині! У селі Кладьківці чоловік холоднокровно розправився зі своєю дружиною. Весь вечір покидьок знущався з жінки. Лиш уявіть![read_more_news] Скажені тортури тривали на очах у малолітніх дітей! Зрештою, малі не витримали, і син зателефонував у поліцію. Він благав про допомогу, але копи чомусь не приїхали! Що завадило їм врятувати бідолашну багатодітну матір від вірної смерті?! Ви будете дуже вражені, коли почуєте причину!

Коханий забив дружину до смерті на очах у дітей – жахіття на Чернігівщині
0 Коментувати

Справжнє жахіття – на Чернігівщині!

У селі Кладьківці чоловік холоднокровно розправився зі своєю дружиною.

Весь вечір покидьок знущався з жінки.

Лиш уявіть! Також по темі: У Харкові жінку знайшли голою та мертвою - поліція знала і не врятувала?

Скажені тортури тривали на очах у малолітніх дітей!

Зрештою, малі не витримали, і син зателефонував у поліцію.

Він благав про допомогу, але копи чомусь не приїхали!

Що завадило їм врятувати бідолашну багатодітну матір від вірної смерті?!

Ви будете дуже вражені, коли почуєте причину!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Коханий забив дружину до смерті на очах у дітей – жахіття на Чернігівщині / 18.11.2021 20:09
18.11.2021 20:09

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь