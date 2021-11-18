Коханий забив дружину до смерті на очах у дітей – жахіття на Чернігівщині

Справжнє жахіття – на Чернігівщині!

У селі Кладьківці чоловік холоднокровно розправився зі своєю дружиною.

Весь вечір покидьок знущався з жінки.

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Скажені тортури тривали на очах у малолітніх дітей!

Зрештою, малі не витримали, і син зателефонував у поліцію.

Він благав про допомогу, але копи чомусь не приїхали!

Що завадило їм врятувати бідолашну багатодітну матір від вірної смерті?!

Ви будете дуже вражені, коли почуєте причину!