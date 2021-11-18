Коханий забив дружину до смерті на очах у дітей – жахіття на Чернігівщині

Хвору на COVID-19 пенсіонерку лікарі відправили помирати додому на Чернігівщину
Свиноферма труїть ціле село на Чернігівщині
Смертельні вороги зустрілись посеред дороги на Чернігівщині – хто кого
На Чернігівщині мати знайшла п’ятирічного сина повішеним у дворі
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