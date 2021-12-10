Коханий вбив вагітну дружину на очах у дітей – не витримав і перерізав собі горло

Таке й в страшному сні не насниться!

Тільки послухайте: на Львівщині чоловік пошматував ножем свою вагітну дружину, а потім ще й перерізав собі горло!

Це просто не вкладається у голові, але криваву баню нелюд влаштував прямо на очах у своїх дітей.

Наша Євгенія Полікарпова щойно повернулася з місця трагедії і готова розказати без перебільшення шокуючі деталі цієї сімейної драми