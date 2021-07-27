Video: Клієнти відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту
Купуєш золоту чи срібну дрібничку задорого, потім приводиш кількох друзів, вони теж купують, і всі - один за одним - отримують відсотки.
Спочатку маленькі, потім - більше і більше.
Саме на цьому принципі побудовані чи не всі у світі фінансові піраміди.
І діють вони іноді роками, а іноді - навіть десятиліттями.
Товар-гроші-товар - чим не розвинутий капіталізм в одному маленькому співтоваристві?[read_more_news]
Тим більше - законодавство таке - наче, й дозволяє!
Звісно, історія ризикова.
Але хто ж не мріє про шампанське у фіналі?
Утім, піраміда може взяти й гепнутися.
І не лише тому, що її верхівка надто жадібна.
Іноді неочікувано втручаються і сторонні сили!
На Вінниччині - мітинг.
Після серії обшуків та арештів майна відомої ювелірної компанії з'їхалися на акцію протесту сотні її клієнтів.
Кажуть - їхні інвестиції у цей бізнес були чи не єдиною можливістю прогодувати родину.
Що за фокус - ці нові вже обшуки й закриття магазинів?
Люди зібралися запитати в самої владної верхівки.
І обіцяють - це тільки перша хвиля їхнього обурення.
Наступного разу, мовляв, вийде не сотні, а сотні тисяч!
Клієнти відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту