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Video: Клієнти відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту

Купуєш золоту чи срібну дрібничку задорого, потім приводиш кількох друзів, вони теж купують, і всі - один за одним - отримують відсотки. Спочатку маленькі, потім - більше і більше. Саме на цьому принципі побудовані чи не всі у світі фінансові піраміди. І діють вони іноді роками, а іноді - навіть десятиліттями. Товар-гроші-товар - чим не розвинутий капіталізм в одному маленькому співтоваристві?[read_more_news] Тим більше - законодавство таке - наче, й дозволяє! Звісно, історія ризикова. Але хто ж не мріє про шампанське у фіналі? Утім, піраміда може взяти й гепнутися. І не лише тому, що її верхівка надто жадібна. Іноді неочікувано втручаються і сторонні сили! На Вінниччині - мітинг. Після серії обшуків та арештів майна відомої ювелірної компанії з'їхалися на акцію протесту сотні її клієнтів. Кажуть - їхні інвестиції у цей бізнес були чи не єдиною можливістю прогодувати родину. Що за фокус - ці нові вже обшуки й закриття магазинів? Люди зібралися запитати в самої владної верхівки. І обіцяють - це тільки перша хвиля їхнього обурення. Наступного разу, мовляв, вийде не сотні, а сотні тисяч!

Клієнти відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту
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Купуєш золоту чи срібну дрібничку задорого, потім приводиш кількох друзів, вони теж купують, і всі – один за одним – отримують відсотки.

Спочатку маленькі, потім – більше і більше.

Саме на цьому принципі побудовані чи не всі у світі фінансові піраміди.

І діють вони іноді роками, а іноді – навіть десятиліттями.

Товар-гроші-товар – чим не розвинутий капіталізм в одному маленькому співтоваристві? Також по темі: СБУ накрила мережу ювелірних магазинів B2B

Тим більше – законодавство таке – наче, й дозволяє!

Звісно, історія ризикова.

Але хто ж не мріє про шампанське у фіналі?

Утім, піраміда може взяти й гепнутися.

І не лише тому, що її верхівка надто жадібна.

Іноді неочікувано втручаються і сторонні сили!

На Вінниччині – мітинг.

Після серії обшуків та арештів майна відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту сотні її клієнтів.

Кажуть – їхні інвестиції у цей бізнес були чи не єдиною можливістю прогодувати родину.

Що за фокус – ці нові вже обшуки й закриття магазинів?

Люди зібралися запитати в самої владної верхівки.

І обіцяють – це тільки перша хвиля їхнього обурення.

Наступного разу, мовляв, вийде не сотні, а сотні тисяч!

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ICTV / Надзвичайні новини / Клієнти відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту / 27.07.2021 20:06
27.07.2021 20:06

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