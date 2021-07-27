Клієнти відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту

Купуєш золоту чи срібну дрібничку задорого, потім приводиш кількох друзів, вони теж купують, і всі – один за одним – отримують відсотки.

Спочатку маленькі, потім – більше і більше.

Саме на цьому принципі побудовані чи не всі у світі фінансові піраміди.

І діють вони іноді роками, а іноді – навіть десятиліттями.

Товар-гроші-товар – чим не розвинутий капіталізм в одному маленькому співтоваристві? Також по темі: СБУ накрила мережу ювелірних магазинів B2B

Тим більше – законодавство таке – наче, й дозволяє!

Звісно, історія ризикова.

Але хто ж не мріє про шампанське у фіналі?

Утім, піраміда може взяти й гепнутися.

І не лише тому, що її верхівка надто жадібна.

Іноді неочікувано втручаються і сторонні сили!

На Вінниччині – мітинг.

Після серії обшуків та арештів майна відомої ювелірної компанії з’їхалися на акцію протесту сотні її клієнтів.

Кажуть – їхні інвестиції у цей бізнес були чи не єдиною можливістю прогодувати родину.

Що за фокус – ці нові вже обшуки й закриття магазинів?

Люди зібралися запитати в самої владної верхівки.

І обіцяють – це тільки перша хвиля їхнього обурення.

Наступного разу, мовляв, вийде не сотні, а сотні тисяч!