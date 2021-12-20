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Video: Кінець гріховної ідилії! У Кропивницькому накрили наркосиндикат

Ці ділки щомісяця наварювали майже два мільйони гривень! І настільки те заборонене заняття припало до душі, що перед спокусою легких грошей не встояв навіть батько одного з фігурантів. [read_more_news] Але вічно тривати гріховна ідилія не могла, тож якось у двері до всіх причетних одночасно постукали спецпризначенці. Ну, "постукали" - це ще дуже м'яко сказано. Кадри, немов із голлівудського бойовика.

Кінець гріховної ідилії! У Кропивницькому накрили наркосиндикат
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Ці ділки щомісяця наварювали майже два мільйони гривень!

І настільки те заборонене заняття припало до душі, що перед спокусою легких грошей не встояв навіть батько одного з фігурантів. Також по темі: Нарколабораторія у Ладижині - як банда постачала наркотики на всю Вінниччину

Але вічно тривати гріховна ідилія не могла, тож якось у двері до всіх причетних одночасно постукали спецпризначенці.

Ну, “постукали” – це ще дуже м’яко сказано.

Кадри, немов із голлівудського бойовика.

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ICTV / Надзвичайні новини / Кінець гріховної ідилії! У Кропивницькому накрили наркосиндикат / 20.12.2021 19:52
20.12.2021 19:52

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