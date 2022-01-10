Казахстан у вогні – почалися масові затримання та розстріли

Вже понад тиждень Казахстан у вогні, там тривають криваві сутички, чути постріли, горять машини, а громадяни кілька днів поспіль навіть не мали доступ до продуктових магазинів.

Усе розпочиналося зі звичайної мирної акції, але раптово усю країну накрив суцільний хаос. Також по темі: Серія збройних нападів сколихнула Казахстан

Озброєні невідомі розгромили столицю Казахстану – Нур Султан, штурмом взяли аеропорт Алмати.

У країну увійшли військові, почалися масові затримання та розстріли, вже йде мова про майже дві сотні загиблих.