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Video: Казахстан у вогні – почалися масові затримання та розстріли

Вже понад тиждень Казахстан у вогні, там тривають криваві сутички, чути постріли, горять машини, а громадяни кілька днів поспіль навіть не мали доступ до продуктових магазинів. Усе розпочиналося зі звичайної мирної акції, але раптово усю країну накрив суцільний хаос. [read_more_news] Озброєні невідомі розгромили столицю Казахстану - Нур Султан, штурмом взяли аеропорт Алмати. У країну увійшли військові, почалися масові затримання та розстріли, вже йде мова про майже дві сотні загиблих.

Казахстан у вогні – почалися масові затримання та розстріли
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Вже понад тиждень Казахстан у вогні, там тривають криваві сутички, чути постріли, горять машини, а громадяни кілька днів поспіль навіть не мали доступ до продуктових магазинів.

Усе розпочиналося зі звичайної мирної акції, але раптово усю країну накрив суцільний хаос. Також по темі: Серія збройних нападів сколихнула Казахстан

Озброєні невідомі розгромили столицю Казахстану – Нур Султан, штурмом взяли аеропорт Алмати.

У країну увійшли військові, почалися масові затримання та розстріли, вже йде мова про майже дві сотні загиблих.

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ICTV / Надзвичайні новини / Казахстан у вогні – почалися масові затримання та розстріли / 10.01.2022 20:00
10.01.2022 20:00

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