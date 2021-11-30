Кавалер покинув помирати побиту кохану на коліях – небезпечні подорожі з незнайомцями у вагоні

Тіло жінки знайшла біля колій працівниця залізничної станції на Полтавщині.

Перше, що спадає на думку, – нещасна потрапила під поїзд або ж скоїла самогубство.

Але не в цьому випадку. Також по темі: Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки

Жінку нещадно забили до смерті.

А той, хто це скоїв, спокійно сів у потяг і зник.

Він кілька тижнів переїжджав з місця на місце, але все-таки попався.

Хто допоміг схопити злочинця і яка багата біографія у цього ймовірного вбивці?

Жах охоплює від того, з якими підозрілими незнайомцями можна опинитися в одному вагоні.