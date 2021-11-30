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Video: Кавалер покинув помирати побиту кохану на коліях – небезпечні подорожі з незнайомцями у вагоні

Тіло жінки знайшла біля колій працівниця залізничної станції на Полтавщині. Перше, що спадає на думку, - нещасна потрапила під поїзд або ж скоїла самогубство. Але не в цьому випадку.[read_more_news] Жінку нещадно забили до смерті. А той, хто це скоїв, спокійно сів у потяг і зник. Він кілька тижнів переїжджав з місця на місце, але все-таки попався. Хто допоміг схопити злочинця і яка багата біографія у цього ймовірного вбивці? Жах охоплює від того, з якими підозрілими незнайомцями можна опинитися в одному вагоні.

Кавалер покинув помирати побиту кохану на коліях – небезпечні подорожі з незнайомцями у вагоні
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Тіло жінки знайшла біля колій працівниця залізничної станції на Полтавщині.

Перше, що спадає на думку, – нещасна потрапила під поїзд або ж скоїла самогубство.

Але не в цьому випадку. Також по темі: Не сподобалась? Чоловік викинув подругу з вікна у розпал вечірки

Жінку нещадно забили до смерті.

А той, хто це скоїв, спокійно сів у потяг і зник.

Він кілька тижнів переїжджав з місця на місце, але все-таки попався.

Хто допоміг схопити злочинця і яка багата біографія у цього ймовірного вбивці?

Жах охоплює від того, з якими підозрілими незнайомцями можна опинитися в одному вагоні.

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ICTV / Надзвичайні новини / Кавалер покинув помирати побиту кохану на коліях – небезпечні подорожі з незнайомцями у вагоні / 30.11.2021 20:17
30.11.2021 20:17

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