Католицькі черниці дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки у центрі Львова

Трагедія, яку навіть уявити страшно: у самісінькому центрі Львова двоє католицьких черниць дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки.

Моторошний момент зафіксувала вулична камера спостереження.

Водій спершу зупинився, але вже за секунду знову наїхав на одну з монахинь і вже не гальмував аж до кінцевої зупинки. Також по темі: Фатальне зіткнення фури та легковика - у Абазівці під Полтавою смертельна ДТП

Бідолашну жінку нелюд тягнув вулицями міста кілька кілометрів, аж поки вона не випала з-під автобуса вже неживою.

Чим пояснює таку кровожерливість горе-маршрутник?

Чи був він тверезим?

І що про нього розповідають колеги?

Нашій Євгенії Полікарповій вдалося дізнатися й справді шокуючі факти.