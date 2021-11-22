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Video: Католицькі черниці дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки у центрі Львова

Трагедія, яку навіть уявити страшно: у самісінькому центрі Львова двоє католицьких черниць дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки. Моторошний момент зафіксувала вулична камера спостереження. Водій спершу зупинився, але вже за секунду знову наїхав на одну з монахинь і вже не гальмував аж до кінцевої зупинки.[read_more_news] Бідолашну жінку нелюд тягнув  вулицями міста кілька кілометрів, аж поки вона не випала з-під автобуса вже неживою. Чим пояснює таку кровожерливість горе-маршрутник? Чи був він тверезим? І що про нього розповідають колеги? Нашій Євгенії Полікарповій вдалося дізнатися й справді шокуючі факти.

Католицькі черниці дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки у центрі Львова
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Трагедія, яку навіть уявити страшно: у самісінькому центрі Львова двоє католицьких черниць дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки.

Моторошний момент зафіксувала вулична камера спостереження.

Водій спершу зупинився, але вже за секунду знову наїхав на одну з монахинь і вже не гальмував аж до кінцевої зупинки. Також по темі: Фатальне зіткнення фури та легковика - у Абазівці під Полтавою смертельна ДТП

Бідолашну жінку нелюд тягнув  вулицями міста кілька кілометрів, аж поки вона не випала з-під автобуса вже неживою.

Чим пояснює таку кровожерливість горе-маршрутник?

Чи був він тверезим?

І що про нього розповідають колеги?

Нашій Євгенії Полікарповій вдалося дізнатися й справді шокуючі факти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Католицькі черниці дорогою до храму потрапили під колеса маршрутки у центрі Львова / 22.11.2021 19:43
22.11.2021 19:43

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