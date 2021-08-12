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Video: Катастрофа у Житомирі – у річці Тетерів вимирає все живе, є небезпека для людей

Екологічна катастрофа у Житомирі. Там до річки Тетерів вилились тисячі тонн каналізаційних стоків. Наслідки не заставили себе довго чекати. Нечистоти, які потрапили у головну водну артерію міста та області, почали вбивати у ній все живе.[read_more_news] Рибоохоронний патруль вже тонами виловлює дохлу рибу, а комунальники намагаються врятувати ту, яка ще жива. Що для цього роблять, чому взагалі виникла така катастрофічна ситуація і чи вдалося усунути саму причину?

Катастрофа у Житомирі – у річці Тетерів вимирає все живе, є небезпека для людей
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Екологічна катастрофа у Житомирі.

Там до річки Тетерів вилились тисячі тонн каналізаційних стоків.

Наслідки не заставили себе довго чекати.

Нечистоти, які потрапили у головну водну артерію міста та області, почали вбивати у ній все живе. Також по темі: Смерть на робочому місці. У каналізаційному люці загинули комунальники

Рибоохоронний патруль вже тонами виловлює дохлу рибу, а комунальники намагаються врятувати ту, яка ще жива.

Що для цього роблять, чому взагалі виникла така катастрофічна ситуація і чи вдалося усунути саму причину?

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ICTV / Надзвичайні новини / Катастрофа у Житомирі – у річці Тетерів вимирає все живе, є небезпека для людей / 12.08.2021 20:22
12.08.2021 20:22

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