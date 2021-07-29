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Video: Караючи своїх коханців, кровожерлива дама отримувала садистське задоволення – розправа на Львівщині

На Львівщині рокова пенсіонерка шокувала усе місто. Ви тільки послухайте: у своєму поважному віці, замість бавити онуків, жінка роками знущалася над своїм співмешканцем, і так жорстоко, що бідолашний врешті решт віддав богові душу! [read_more_news] Але й це ще не все, хижачка дві доби ховала від людей пораненого чоловіка, і викликала медиків лише тоді, коли злочин вже неможливо було приховати. Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці злочину, і з’ясувала, що у фатальної бабці було стільки скелетів у шафі, що вистачило б на цілий бестселер.

Караючи своїх коханців, кровожерлива дама отримувала садистське задоволення – розправа на Львівщині
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На Львівщині рокова пенсіонерка шокувала усе місто.

Ви тільки послухайте: у своєму поважному віці, замість бавити онуків, жінка роками знущалася над своїм співмешканцем, і так жорстоко, що бідолашний врешті решт віддав богові душу! Також по темі: У Києві чоловік шукав прихистку, а отримав ніж у груди та цементовану могилу

Але й це ще не все, хижачка дві доби ховала від людей пораненого чоловіка, і викликала медиків лише тоді, коли злочин вже неможливо було приховати.

Наша Євгенія Полікарпова побувала на місці злочину, і з’ясувала, що у фатальної бабці було стільки скелетів у шафі, що вистачило б на цілий бестселер.

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ICTV / Надзвичайні новини / Караючи своїх коханців, кровожерлива дама отримувала садистське задоволення – розправа на Львівщині / 29.07.2021 20:12
29.07.2021 20:12

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