Йшов святкувати корпоратив, але до ресторану так і не дійшов! Моторошна аварія під Києвом

Йшов святкувати корпоратив, але навіть не встиг дійти до ресторану.

Буквально за крок до нього опинився на тому світі.

Моторошна аварія під Києвом.

На Броварській об’їзній чоловіка просто на зебрі зніс мікроавтобус!

Бідолашний загинув ще до приїзду медиків.

Невже водій був п’яний? Також по темі: Хлопці потрапили в ДТП на викраденому авто - розваги, що довели до страшної трагедії у Чугуєві

Він нікуди не тікав, але й досі гуляє на волі, мовляв, нічого не порушив. Але ж як так?

Чому ж не скинув газ, коли наближався до пішохідного переходу?

Ігор Шумик дізнався шокуючі деталі.