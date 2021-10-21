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Video: Його душила глибока образа – кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих на Київщині

Його душила глибока образа. Кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих у Макарові на Київщині. Лікарі буквально з того світу витягали двох поранених друзів.[read_more_news] Коли вони прийшли до тями - розповіли, що сталося під час застілля. Хто ж їх так по-звірячому пошматував? Де той різник? За що хотів вбити товаришів? Кривава історія.

Його душила глибока образа – кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих на Київщині
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Його душила глибока образа.

Кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих у Макарові на Київщині.

Лікарі буквально з того світу витягали двох поранених друзів. Також по темі: Криваве застілля на Київщині - 72-річний пенсіонер зарізав 34-річного гостя

Коли вони прийшли до тями – розповіли, що сталося під час застілля.

Хто ж їх так по-звірячому пошматував?

Де той різник?

За що хотів вбити товаришів?

Кривава історія.

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ICTV / Надзвичайні новини / Його душила глибока образа – кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих на Київщині / 21.10.2021 20:05
21.10.2021 20:05

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