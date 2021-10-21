Його душила глибока образа – кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих на Київщині

Його душила глибока образа.

Кривавою різаниною закінчилися посиденьки знайомих у Макарові на Київщині.

Лікарі буквально з того світу витягали двох поранених друзів. Також по темі: Криваве застілля на Київщині - 72-річний пенсіонер зарізав 34-річного гостя

Коли вони прийшли до тями – розповіли, що сталося під час застілля.

Хто ж їх так по-звірячому пошматував?

Де той різник?

За що хотів вбити товаришів?

Кривава історія.