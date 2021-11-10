Із гранатою до лікарні – пацієнт навів шороху у медзакладі Борисполя

Люди на межі життя і смерті, медики втрачають сили, бо смертельна небезпека все більше нависає над цілою лікарнею.

Але комусь, здається, й ковіду замало!

Бракує, так би мовити, вибухових відчуттів.

У Борисполі на Київщині просто у медзакладі розгорівся справжній переполох. Також по темі: Екс-боець Айдару вдерся до Кабміну з гранатою - що відомо про Володимира Прохнича

У речах пацієнта, хворого на коронавірус, лікарі знайшли, уявіть лише, гранату.

Стан 44-річного чоловіка раптового погіршився, його саме переводили до реанімації.

І вже у палаті інтенсивної терапії, поряд із кисневим устаткуванням, медики помітили небезпечний боєприпас.

Що можна було подумати?

Невже просто у лікарні якийсь психопат планував теракт?

Звідки у напівпритомного пацієнта взявся такий дикий сюрприз?

Може, підкинув хтось?

Такого екшена там точно не очікували.