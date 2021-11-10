seach
ICTV - Разом краще

Video: Із гранатою до лікарні – пацієнт навів шороху у медзакладі Борисполя

Люди на межі життя і смерті, медики втрачають сили, бо смертельна небезпека все більше нависає над цілою лікарнею. Але комусь, здається, й ковіду замало! Бракує, так би мовити, вибухових відчуттів. У Борисполі на Київщині просто у медзакладі розгорівся справжній переполох. [read_more_news] У речах пацієнта, хворого на коронавірус, лікарі знайшли, уявіть лише, гранату. Стан 44-річного чоловіка раптового погіршився, його саме переводили до реанімації. І вже у палаті інтенсивної терапії, поряд із кисневим устаткуванням, медики помітили небезпечний боєприпас. Що можна було подумати? Невже просто у лікарні якийсь психопат планував теракт? Звідки у напівпритомного пацієнта взявся такий дикий сюрприз? Може, підкинув хтось? Такого екшена там точно не очікували.

Із гранатою до лікарні – пацієнт навів шороху у медзакладі Борисполя
0 Коментувати

Люди на межі життя і смерті, медики втрачають сили, бо смертельна небезпека все більше нависає над цілою лікарнею.

Але комусь, здається, й ковіду замало!

Бракує, так би мовити, вибухових відчуттів.

У Борисполі на Київщині просто у медзакладі розгорівся справжній переполох. Також по темі: Екс-боець Айдару вдерся до Кабміну з гранатою - що відомо про Володимира Прохнича

У речах пацієнта, хворого на коронавірус, лікарі знайшли, уявіть лише, гранату.

Стан 44-річного чоловіка раптового погіршився, його саме переводили до реанімації.

І вже у палаті інтенсивної терапії, поряд із кисневим устаткуванням, медики помітили небезпечний боєприпас.

Що можна було подумати?

Невже просто у лікарні якийсь психопат планував теракт?

Звідки у напівпритомного пацієнта взявся такий дикий сюрприз?

Може, підкинув хтось?

Такого екшена там точно не очікували.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Із гранатою до лікарні – пацієнт навів шороху у медзакладі Борисполя / 10.11.2021 19:45
10.11.2021 19:45

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь