Івано-Франківськ замерзає – опалювальний сезон під питанням

Бути чи не бути опалювальному сезону в Івано-Франківську.

В місті – надзвичайна ситуація – бо опалювальний сезон під питанням, – написав в соціальній мережі міський голова.

Попри низьку добову температуру в бюджетних закладах досі холодні батареї. Також по темі: Опалювальний сезон для киян розпочався з фонтану кип'ятку

Пацієнти лікуються у верхньому одязі.

А школярів з наступного тижня відправляють на канікули.

Чому опалювальний сезон в місті досі не стартував? – дізнавались наші кореспонденти.