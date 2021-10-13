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Video: Івано-Франківськ замерзає – опалювальний сезон під питанням

Бути чи не бути опалювальному сезону в Івано-Франківську. В місті - надзвичайна ситуація – бо опалювальний сезон під питанням, - написав в соціальній мережі міський голова. Попри низьку добову температуру в бюджетних закладах досі холодні батареї. [read_more_news] Пацієнти лікуються у верхньому одязі. А школярів з наступного тижня відправляють на канікули. Чому опалювальний сезон в місті досі не стартував? - дізнавались наші кореспонденти.

Івано-Франківськ замерзає – опалювальний сезон під питанням
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Бути чи не бути опалювальному сезону в Івано-Франківську.

В місті – надзвичайна ситуація – бо опалювальний сезон під питанням, – написав в соціальній мережі міський голова.

Попри низьку добову температуру в бюджетних закладах досі холодні батареї. Також по темі: Опалювальний сезон для киян розпочався з фонтану кип'ятку

Пацієнти лікуються у верхньому одязі.

А школярів з наступного тижня відправляють на канікули.

Чому опалювальний сезон в місті досі не стартував? – дізнавались наші кореспонденти.

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ICTV / Надзвичайні новини / Івано-Франківськ замерзає – опалювальний сезон під питанням / 13.10.2021 20:00
13.10.2021 20:00

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