seach
ICTV - Разом краще

Video: Іноземців в Україні ловлять на красивих дівчат! Київська банда заманювала довірливих чоловіків у пастку

Приходили поспілкуватися з симпатичними дівчатами, а потрапляли у пастку! У столиці правоохоронці затримали цілу банду разом з її ватажком! Майже півтора року розбійники заробляли тим, що заманювали у свої бари іноземців.  [read_more_news] А потім підсовували їм чеки з нереальними сумами. І тоді жертві лишалося покірно платити або сперечатися, що зрештою все одно закінчиться порожніми кишенями, а то й пом'ятими боками. Цікаво й те, що лідер угруповання - теж іноземець. У вирі справжньої поліцейської спецоперації був і Олександр Храпач.

Іноземців в Україні ловлять на красивих дівчат! Київська банда заманювала довірливих чоловіків у пастку
0 Коментувати

Приходили поспілкуватися з симпатичними дівчатами, а потрапляли у пастку!

У столиці правоохоронці затримали цілу банду разом з її ватажком!

Майже півтора року розбійники заробляли тим, що заманювали у свої бари іноземців.   Також по темі: Криміналітет Полтави викрито - зухвала банда на лаві підсудних

А потім підсовували їм чеки з нереальними сумами.

І тоді жертві лишалося покірно платити або сперечатися, що зрештою все одно закінчиться порожніми кишенями, а то й пом’ятими боками.

Цікаво й те, що лідер угруповання – теж іноземець.

У вирі справжньої поліцейської спецоперації був і Олександр Храпач.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Іноземців в Україні ловлять на красивих дівчат! Київська банда заманювала довірливих чоловіків у пастку / 02.08.2021 20:06
02.08.2021 20:06

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь