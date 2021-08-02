Іноземців в Україні ловлять на красивих дівчат! Київська банда заманювала довірливих чоловіків у пастку

Приходили поспілкуватися з симпатичними дівчатами, а потрапляли у пастку!

У столиці правоохоронці затримали цілу банду разом з її ватажком!

Майже півтора року розбійники заробляли тим, що заманювали у свої бари іноземців. Також по темі: Криміналітет Полтави викрито - зухвала банда на лаві підсудних

А потім підсовували їм чеки з нереальними сумами.

І тоді жертві лишалося покірно платити або сперечатися, що зрештою все одно закінчиться порожніми кишенями, а то й пом’ятими боками.

Цікаво й те, що лідер угруповання – теж іноземець.

У вирі справжньої поліцейської спецоперації був і Олександр Храпач.