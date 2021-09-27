Іменинниця-убивця – після тостів і подарунків на святі полилися ріки крові

У власний день народження подарувала сама собі місце у тюремній камері!

Іменини господині дому і річниця подружнього життя – подвійне сімейне свято.

Разом зібралися батьки, діти, онуки. Також по темі: На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження

Ну хіба може щось зіпсувати таку ідилію?

А от у селищі на Київщині після тостів і подарунків пролилися ріки крові.

Місцеві не ймуть віри, що таке могло статися у благополучній сім’ї.

От що буває, коли роками, як то кажуть, «не виносити сміття з хати».