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Video: Іменинниця-убивця – після тостів і подарунків на святі полилися ріки крові

У власний день народження подарувала сама собі місце у тюремній камері! Іменини господині дому і річниця подружнього життя – подвійне сімейне свято. Разом зібралися батьки, діти, онуки. [read_more_news] Ну хіба може щось зіпсувати таку ідилію? А от у селищі на Київщині після тостів і подарунків пролилися ріки крові. Місцеві не ймуть віри, що таке могло статися у благополучній сім’ї. От що буває, коли роками, як то кажуть, «не виносити сміття з хати».

Іменинниця-убивця – після тостів і подарунків на святі полилися ріки крові
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У власний день народження подарувала сама собі місце у тюремній камері!

Іменини господині дому і річниця подружнього життя – подвійне сімейне свято.

Разом зібралися батьки, діти, онуки. Також по темі: На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження

Ну хіба може щось зіпсувати таку ідилію?

А от у селищі на Київщині після тостів і подарунків пролилися ріки крові.

Місцеві не ймуть віри, що таке могло статися у благополучній сім’ї.

От що буває, коли роками, як то кажуть, «не виносити сміття з хати».

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ICTV / Надзвичайні новини / Іменинниця-убивця – після тостів і подарунків на святі полилися ріки крові / 27.09.2021 19:39
27.09.2021 19:39

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