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Video: Хвиля мітингів пронеслася Україною через захмарне підвищення цін за транспортування газу

Хвиля мітингів пронеслася Україною. А все через захмарне підвищення цін за транспортування газу. Обуренню людей немає меж. [read_more_news] Бо й без того висока ціна стала просто недоступною для населення. Люди не тямлять себе від люті та вимагають, аби їх почули. Чим закінчилося громадське обговорення та чи вдалося уманчанам домовитися про ціну на свою користь?

Хвиля мітингів пронеслася Україною через захмарне підвищення цін за транспортування газу
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Хвиля мітингів пронеслася Україною.

А все через захмарне підвищення цін за транспортування газу.

Обуренню людей немає меж. Також по темі: У Житомирі розлючені тарифами люди брали штурмом газову компанію

Бо й без того висока ціна стала просто недоступною для населення.

Люди не тямлять себе від люті та вимагають, аби їх почули.

Чим закінчилося громадське обговорення та чи вдалося уманчанам домовитися про ціну на свою користь?

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ICTV / Надзвичайні новини / Хвиля мітингів пронеслася Україною через захмарне підвищення цін за транспортування газу / 29.10.2021 20:01
29.10.2021 20:01

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